قدمت القوات الجوية الملكية ممثلة في فريق الصقور خلال حفل افتتاح المعرض استعراضًا جويًا لطائرات عسكرية، رسموا من خلاله مشاهد مميزة باللونين الأخضر والأبيض المميزين لعلم المملكة مع مشاهد أخرى بألوان علم المملكة وعلم تونس باللونين الأبيض والأحمر، بالإضافة إلى استعراض لمشاهد مختلفة قدمتها سبع طائرات للفريق من نوع هوك.

وعكس فريق الصقور الكفاءة العالية التي تمتاز بها القوات الجوية الملكية بمختلف أطقمها، ونُفذ العرض بمجموعة من أفضل الطائرات المقاتلة في العالم، حيث أت حركات رائعة في تناسقٍ، وقد أظهر الطيارون السعوديون قدرة هائلة على التحكم في تقنية الطيران.

وقال المقدم طيار محمد الفارس قائد فريق الصقور السعودية:” أن العرض يتطلب الدقة والاحترافية والتدريب المستمر، لضمان سلامة الجمهور.”

ومن جانبه أفاد عماد مميش، وزير الدفاع التونسي، بأنه عرض ابداعي ليس غريبًا على الصقور الخضر وعلى الأشقاء بالمملكة، مقدمًا لهم الشكر على التفاعل الإيجابي والحضور المتميز .

والجدير بالذكر أن معرض توتس الدولي للطيران والفضاء والدفاع يشكل مناسبةً تقدم فيها مجموعة من أكبر الشركات العالمية أحدث التقنيات، حيث تم عرض عدد من الطائرات في مختلف التخصصات؛ بالإضافة إلى آليات عسكرية تستعملها جيوش الطيران من العمليات القتالية.