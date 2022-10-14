أوضحت خبيرة تغذية أمريكية، أهمية وفوائد إدراج اليقطين ضمن النظام الغذائي.

وأفادت خبيرة التغذية، بأن اليقطين يساعد على تخفيض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، ويقوي الأنسجة العضلية والعظام والأغشية المخاطية.

ويتميز اليقطين بفوائد عدة تعمل على تحسين حالة القلب والأوعية الدموية، ويساعد بفعالية في إنقاص الوزن، بحسب نوفوستي.

كما يساعد فيتامين С الموجود في اليقطين على التخلص من البكتيريا الضارة، بينما البوتاسيوم فينظم توازن السوائل والمعادن في خلايا الجسم، ويحافظ على مستوى طبيعي لضغط الدم.

ويعد اليقطين غني بالألياف الغذائية التي تجعل الشخص يشعر بالشبع خلال فترة طويلة، إلى جانب أنها تخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في بذور اليقطين، على تبطئ عملية الشيخوخة، كما تحتوي على الماغنيسيوم والحديد والزنك والمنغنيز.