أعلنت شركة جوجل Google، عن خطتها لتقديم تقنية بديلة لـ كلمات المرور في شهر مايو الماضي، وأضافت اليوم مفاتيح المرور Passkey، إلى نظام أندرويد ومتصفح الويب الشهير “Chrome”، كمعيار جديد لتسجيل الدخول أكثر سرعة.

وأفادت جوجل في منشور على مدونتها الرسمية، بأن تقنية مفاتيح المرور Passkey، يتم إنشاؤها تلقائيًا ولا يُعاد استخدامها، فهي تشبه إلى حد كبير ميزة الملء التلقائي لكلمات المرور المحفوظة.

وقالت:” أن كل ما يجب على المستخدم فعله هو التأكيد على أنه يرغب في إنشاء مفتاح جديد لموقع معين أو حساب معين، ثم استخدم أحد عوامل المصادقة البيومترية المستخدمة لقفل الهاتف مثل قارئ بصمات الأصابع.”

وفور الانتهاء من ذلك ستتم مزامنة مفتاح المرور عبر جميع أجهزتك بشكل أمان، باستخدام حساب جوجل على تطبيق إدارة كلمات المرور Password Manager، وحفظها على الخدمة السحابية للشركة.

ويمكن استخدام ميزة مفاتيح المرور المخزنة على الهواتف، لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب على الأجهزة القريبة، وذلك من خلال رمز الاستجابة سريعة QR، وإذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يحتوي على قارئ بصمات الأصابع، فيمكن استخدام الماسح الضوئي الخاص بالهاتف للدخول إلى الحسابات.

– كيفية تسجيل الدخول إلى موقع ويب على أندرويد باستخدام مفتاح مرور.

يتطلب إنشاء مفتاح مرور على أجهزة أندرويد خطوتين فقط، وهي كالآتي:

١: تأكيد معلومات الحساب الخاص بمفتاح المرور.

٢: إضافة بصمة إصبعه أو معرف وجه أو النمط الخاص بقفل الشاشة عند مطالبتك بذلك.

ويُشار إلى أنه بعد استخدام هذه الخطوات يمكنك تسجيل الدخول ببساطة لحساباتك، من خلال تحديد الحساب الذي يريد تسجيل الدخول إليه، وتأكيد بصمة الإصبع أو معرف الوجه أو قفل الشاشة لفك قفل الحماية الجديد.