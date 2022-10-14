تداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم، لعامل ظهر في حديقة للحياة البرية، وهو يلاعب أخطر الحيوانات وأشرسها، بكل خفة .

وأظهر المقطع الشاب سانتينو، وهو ممسكاً عصاه، يتبختر ويتجول بين الأسود داخل القفص دون أي خوف أو هلع، حيث تهرع تلك الحيوانات المفترسة منه خوفاً دون أن تبرز أي مقاومة أمام عصاه.

وبيّن الفيديو الذي نشره حساب الحديقة الخاص على تويتر، أن هناك من يأتي من الناس لزيارة الحديقة، فيقومون برمي الأقفاص بقوارير فارغة وحجارة بغية أذية تلك المخلوقات.

والجدير بالذكر أن السيد سانتينو، يعدّ مدرباً جداً، ويملك خبرة أكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة.