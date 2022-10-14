يواجه المستخدمون مشكلة كبيرة في بعض الأحيان وهى حذف الرسائل عن طريق الخطأ، لكن يمكن له استعادة تلك الرسائل في الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS 16 بمقدورها حل هذه المشكلة.

ويمكن استعادة الرسائل المحذوفة والعثور عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

– افتح الرسائل واضغط على خيار الفلاتر في الجزء العلوي الأيسر من سلاسل الرسائل النصية.

– يمكنك تصفية رسائلك النصية حسب المرسلين المعروفين والرسائل غير المقروءة.

– قم باختيار “محذوف مؤخرا”.

– ستظهر قائمة بالرسائل النصية الأخيرة، تعرض أرقام الهواتف أو جهات الاتصال، وعدد الرسائل والأيام المتبقية حتى الحذف النهائي.

– سيشمل هذا كلا من سلاسل الرسائل بالكامل والنصوص الفردية التي تم حذفها.

– ستتمكن من رؤية واستعادة الرسائل المحذوفة فقط إذا تم حذفها في آخر 30 يوما.