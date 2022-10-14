تستعد دار “غراهام باد” للمزادات لعرض كرة القدم التي سجل بها دييغو مارادونا هدفه الشهير، في مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإنجليزي في كأس العالم 1986.

ويمتلك الكرة الحكم التونسي الذي أدار المباراة آنذاك “بن ناصر” فهى كرة “أديداس”، صنعت قبل 36 عاما، حيث يمكن طرحها بين 2.7 مليون دولار و3.3 مليون دولار.

وسيتم طرحها للبيع في بريطانيا في 16 نوفمبر المقبل، أي قبل 4 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.

يُذكر أن ذلك الهدف منح الأرجنتين التقدم 1-0 في ربع النهائي ضد إنجلترا في مكسيكو سيتي، وتحول إلى جزء من أسطورة كأس العالم، عندما قفز مارادونا كما لو أنه سيسدد الكرة بالرأس لكنه أدخلها بيده في مرمى الحارس بيتر شيلتون وتم احتساب الهدف.