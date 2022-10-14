كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن وجود اتصالات بين البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق ونادي ولفرهامبتون الإنجليزي؛ لإقناعه بالعودة لتدريب النادي الإنجليزي.

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “رئيس الاتحاد أكد أن سانتو تلقى بالفعل اتصالات من النادي الإنجليزي، ولكنه ملتزم بعقده مع نادي الاتحاد حتى يونيو 2024″، مؤكدًا أن نونو سانتو بدأ مشروعًا، ولن يتخلى عنه”.

وأضاف: “نونو سانتو عندما جاء إلى الاتحاد لم يأتِ فقط كمدرب، وإنما يملك مشروعا معينا مع إدارة الاتحاد، وهذا المشروع يحتاج على الأقل من سنتين إلى 3 سنوات، حتى يكتمل”.

وتابع في حديثه: “نونو سانتو هو جزء من مشروع اتحادي، إضافة إلى أن الدوري أصبح من الدوريات غير المغمورة في الشرق الأوسط، فالدوري أصبح له قيمة، والاتحاد لديه طموح للمنافسة”.

ويُشار إلى أن صحيفة دايلي ميل البريطانية قد كشفت بالأمس، عن تفكير سانتو جديا في ترك ‎الاتحاد والعودة للتدريب في أوروبا مرة أخرى.

وقالت:” أن نونو سانتو يستهدف العودة إلى ولفرهامبتون ومغادرة الاتحاد، بعد قضاء 3 أشهر فقط في الدوري .”

يُذكر أن نونو اسبيريتو سانتو بدأ مسيرته الكروية كحارس مرمى في 1985، وفي عام 2012 بدأ التدريب مع نادي ريو إف البرتغالي ولمدة موسمين.