نجحت المواطنة نورة الحمود في إدارة مطبخًا صغيرًا مع عائلتها يصل دخله شهريا لـ40 ألف ريال في الهفوف.

ومن جانبها، قالت “نورة” أنها عملت في القطاع الخاص لأكثر من أربع سنوات من أجل اكتساب الخبرة والتطوير قبل أن تفتح مشروعها الخاص.

وقررت “نورة” بعد ذلك افتتاح مطبخها الخاص بمساعدة من زوجها وأبنائها، لتحقق حلمها وحلم العائلة من حوالى العام والنصف، مشيرة إلى أن دخلها الشهري يتعدى 40 الف ريال، بحسب قناة “الإخبارية”.