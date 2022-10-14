أفادت وكالة “بلومبيرغ ” الأمريكية، بأن مستثمرين سعوديين وأمريكيين قد يستثمرون في مجموعة “بي إن سبورت” القطرية.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر لم تسمها :” أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركات الأسهم الخاصة الأمريكية من بين الأطراف التي أشارت بشكل غير رسمي، إلى اهتمامها بمجموعة “بي إن” التي تتخذ من الدوحة مقراً لها”، لافتةً أن المجموعة القطرية رفضت الإدلاء بمزيدٍ من التعليقات.

وأوضحت أن المداولات في مراحل مبكرة وليست هناك تأكيدات على أنها ستؤدي إلى الاستثمار في المجموعة القطرية.