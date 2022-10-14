توقع مساعد بن عبدالعزيز وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني، ارتفاع الطلب على الأسمنت في الفترة المقبلة.

وأوضح “مساعد” أن هذا التوقع يعود إلى حجم المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، مما سيزيد من ضرورة بذل مجهود أكبر؛ للحد من انبعاثات الكربون الناتجة من صناعة الأسمنت.

كما أشار إلى أن المملكة تهتم بشكل كبير بالاستدامة البيئية التي تعد إحدى ركائز “رؤية المملكة 2030″، خاصة صناعة الأسمنت لكونها من الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.

كما ذكر أن الوزارة أجرت دراسة عن قطاع الأسمنت، مشيرا إلى أن هذه الدراسة أوصت بإنشاء مركز أبحاث مشترك بين القطاعات الصناعية بالتعاون مع الجامعات.