وثقت كامير مراقبة، امرأة تتجول بحقيبة في شوارع العاصمة البريطانية لندن، تحتوي على جثة صديقتها التي قتلتها في وقت سابق.

واتهمت السيدة التي تدعى جيما ميتشل (38 عاما)، بضرب مي كوين تشونج (67 عاما) حتى الموت قبل قطع رأسها وإلقاء جثتها إثر خلاف وقع بينهما حول المال، في منزلها في شمال غرب لندن في عام 2021، بحسب صحيفة “ذا صن”.

وحسب المعلومات فإن أن طبيبة العظام السابقة احتاجت إلى ما لا يقل عن 400 ألف جنيه إسترليني بعد أن انتهى مشروع لإضافة طابق إضافي لمنزلها في ويلسدن، شمال غرب لندن، بكارثة.

وكانت ميتشل تضغط على الضحية لمنحها المال عن طريق عقد صفقة على منزلها. وعندما رفضت تشونغ، قامت بقتلها وقطعت رأسها وألقت بجسدها على بعد أكثر من 250 ميلا في سالكومب، ديفون. وتم العثور على الرأس على بعد عشرة أمتار. وبعد أن قتلتها، جعلت ميتشل نفسها المستفيد الرئيسي من وصية الضحية.