روت طبيبة مصرية تدعى، ريهام محسن عضو بهيئة التدريس بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، واقعة غريبة تعرض لها زميلها بالمركز القومي للبحوث في مصر.

وقالت أن صديقها الدكتور أحمد عبد السلام، كان على صلة مع أحد من أصحاب النفوذ، لافتةً إلى أن زميلها كان شديد القلق على سلامته وأهله خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت أن صديقها توفي في يناير العام الماضي، خلال التمرين في الجيم، ووصفت الحادث بالغريب وأن عليه الكثير من علامات الاستفهام”.

وأشارت إلى أن المكان الذي توفي به زميلها الدكتور أحمد عبدالسلام، كان بدون كاميرات، وفي توقيت اختفى خلاله الجميع، لذلك فلا أحد يعلم ماذا حدث؟

وتابعت: المفاجأة أن الدكتور أحمد عبدالسلام تواصل معها، وهو على قيد الحياة، ورأت وجهه بوضوح، وأن ما حدث كان مسرحية لخطفه، دون أن يسأل عليه أحد، وأنها لا تعلم نوعية الأبحاث التي كان يعمل عليها.

وطالبت الدكتورة ريهام محسن بضرورة فتح تحقيق حول الواقعة، لعودة زميلها الدكتور أحمد عبدالسلام.