أفادت تقارير صحافية فرنسية بأن إدارة باريس سان جيرمان أطلقت حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على شخصيات عديدة، من بينها نجم الفريق كيليان مبابي، وذلك بعد شائعات رغبته في الرحيل عن الفريق.

وقالت تاتيانا فاسين المحامية لراديو “مونت كارلو” كيف يمكن لمبابي فعل ذلك موضحةً : يخضع كل طرف من الأطراف الملزمة بعقد عمل لالتزام “حسن النية” الموجود بجميع العقود.

وتابعت: يتطلب هذا الالتزام أن يفي كل من الموظف وصاحب العمل بالتزاماتهما بشكل عادل دون الإضرار بالآخر.

وأضافت: في حالة التقاضي ، سيكون الأمر متروكًا لهيئات مثل محكمة العمل أو اللجنة القانونية في الدوري الفرنسي لاتخاذ قرار بشأن هذه النقطة في ضوء العناصر الموجودة في القضية. هم الذين لديهم الكلمة الأخيرة.