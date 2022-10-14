أكد المدرب والمستشار الأسري، صالح الغامدي، أنه كلما كان هناك تشابه وتقارب بين ملامح الزوج وزوجته كلما كان زواجهما ناجح.

وأوضح أن العديد من الدراسات أكدت أنه كلما كانت ملامح الوجه بين الرجل والمرأة كلما كان زواجهما ناجح مقارنة بغيرهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية.

وأكد أن عمليات التجميل تؤثر على تحليل الشخصية، لافتا إلى أن النساء الأكثر سؤالا عن تحليل الشخصية وخاصة قبل الزواج.