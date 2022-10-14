كشفت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 23 طفلاً إيرانياً قتلوا على أيدي أجهزة قمع نظام الملالي منذ اندلاع الانتفاضة وحتى مساء أمس (الخميس).

ونشرت المنظمة على موقعها أسماء الضحايا الـ 23 مع صورهم وتفاصيلهم، ومن بين هؤلاء 20 من الذكور و3 من الإناث.

ووفقاً للمنظمة فقد قتل معظمهم بالطلقات الحربية والرصاص، فيما قُتلت الفتيات الـ3 جراء الضرب المبرح على أيدي قوات الأمن.

وأشارب المنظمة إلى أن 10 من الأطفال ينتمون إلى الشعب البلوشي الذي يقطن جنوب شرقي إيران، إذ أصيب 7 منهم على الأقل في القلب أو الرأس أو أعضاء حيوية أخرى من أجسامهم.