كشفت الحكومة الروسية عن المدة التي سيستغرقها إصلاح جسر القرم الذي تم تدميره بشكل جزئي في الأسبوع الماضي.

وذكرت وثيقة حكومية روسية أن إصلاح الجسر سيستغرق 9 أشهر، مرجحة ألا تنتهي أعمال الترميم قبل يوليو 2023.

وكانت سيارة مفخخة قد تسببت في تدمير جزئي للجسر الذي افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018.

واكتسب هذا الجسر أعمية لكونه ييتم من خلاله عبور الإمدادات إلى الفرق التي تقاتل في الجنوب الأوكراني.

واتهمت موسكو المخابرات الأوكرانية بتدبير هذا الهجوم، إلا أن الأخيرة تنفي تورطها في هذا التفجير.