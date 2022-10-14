أفادت تقارير صحافية إسبانية، يوم الجمعة، بأن نادي برشلونة يرغب في التخلص من خدمات مدافعه جيرارد بيكيه، عقب المستوى السيئ الذي ظهر به مع الفريق مؤخرا لاسيما في المباراة الأخيرة ضد إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت “ماركا” أن برشلونة لا يزال مصمما على رحيل المدافع الإسباني نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2024.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن النادي يعمل على فسخ عقود عدد من اللاعبين الذين لهم تأثير كبير على سلم رواتب اللاعبين، خاصة الأسماء التي رفضت خفض الرواتب، ويعلم الجميع أن أحدهم جيرارد بيكيه.