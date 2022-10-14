في مقطع فيديو صادم وثق مصعدا في أحد المستشفيات الهندية يتحرك فجأة أثناء دخول سرير أحد المرضى.

وأظهر الفيديو المتداول تحرك المصعد خلال محاولة اثنان من الممرضين إدخال سرير عليه أحد المرضى في مستشفى بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وأوضح الفيديو دخول الممرض الأول لداخل المصعد، وفيما كان الممرض الثاني يحاول دفع باقي السرير يتحرك المصعد فجأة.

وأبان الفيديو أن الجزء الأكبر من السرير كان داخل المصعد لذا انزلق الجزء الباقي للداخل مع تحرك المصعد، وإلا لحدثت كارثة لو انحشر السرير بالمريض ما بين المصعد والجدار ولتمزق جسد المريض لنصفين لولا تدخل العناية الإلهية.