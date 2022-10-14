قال أستاذ الإعلام السياسي، عبدالله العساف، إن بوصلة الرياض لا تنحاز لأي جهة بل تتجه إلى مصلحتها.

وأضاف أن الرياض ليست طرفا في الصراع بين الغرب وروسيا، كما ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع واشنطن وأوروبا وروسيا، ولم تفرق في التعامل مع هذه الدول لصالح أحد، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن قرار أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط مبني على آلية السوق “العرض والطلب”، لكن بعض الدول ترفضه لتحقيق مصالحها الداخلية.

فيديو | أستاذ الإعلام السياسي د. عبدالله العساف: قرار أوبك+ مبني على آلية السوق "العرض والطلب" وبعض الدول ترفضه لتحقيق مصالحها الداخلية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5Z6Wgq7ZA8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2022