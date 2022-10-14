كشف استشاري جراحة العمود الفقري صلاح الدين خليفة أن الرجال الأكثر إصابة بـ “عرق النساء”.

وأضاف عبر قناة “الإخبارية” أن في المملكة حوالي مليون شخص أصيبوا بآلام في الظهر.

ولفت إلى هناك نسبة كبيرة من المصابين بـ “الديسك” لا يعلمون بإصابتهم لعدم وجود آلام.