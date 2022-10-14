قال الناقد الرياضي سعود الصرامي أن “العويس” أفضل من الدعيع، و”العمري” أفضل من “النعيمة” و”الشهراني” أفضل من “عبدالجواد” و”سلمان” أفضل من “المسعد” مؤكداً أن هؤلاء هم أعمدة المنتخب ولا خوف على المنتخب السعودي في المونديال.

وأضاف عبر برنامج سوالف رياضية ، على قناة “24 الرياضية” : ” أن محمد العويس الآن أفضل حالاً من الناحية البدنية والفنية والنفسية من الدعيع عندما ذهبنا لكأس العالم 2002 وذلك بناءً على العطاء والجاهزية الفنية”.

وتابع : ” لما رحت كأس العالم 2002 كان معظم لاعبي المنتخب السعودي غير جاهزين عشان كذا دخل في مرماك 12 هدف، اليوم العويس في جاهزية فنية بدنية عالية متميزة والدليل ما كشفه مبارايات المعسكر الأخير”.

وواصل : ” العمري الآن من أفضل المدافعين في الدوري السعودي وقارة آسيا ، ياسر الشهراني ظهير أيسر متميز ، تتكلم عن سالم الدوسري لاعب ممتاز”.