عُثر على جثة سيدة موثوقة اليدين والقدمين داخل جوال بلاستيكى بدائرة مركز قليوب، التابع لمحافظة القليوبية في مصر.

َوتمكن فريق بحث جنائى بمديرية أمن القليوبية، من تحديد هوية المجنى عليها، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة ” لها معلومات جنائية” بالاشتراك مع أنجالها فتاة وشاب.

َواعترف المتهمين بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليها، حيث استدرجت المجني عليها لمسكنهم، وعقب وصولها للمسكن قاموا بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة واستوليا منها على مشغولات ذهبية، مجموعة من كروت الائتمان، ومبلغ مالى.

فيما اتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الإجراءات الازمة حيال المتهمين وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.