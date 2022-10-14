أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودي بدء التقديم في برنامج (تدريب منتهي بالتوظيف) بمجال المراقبة الجوية، لكلا الجنسين من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت أن مسمى برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (مراقب/ـة جوي)، وفقاً للشروط التالية :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

3- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وبمعدل لا يقل عن 85 % حاصل على درجة لا تقل عن 75 في اختبار القدرات العامة، 70 في اختبار التحصيلي.

4- أو حاصل على شهادة دبلوم / بكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) بمعدل لا يقل عن 2.75 من 4 أو ما يعادلها.

5- حاصل على درجة 5.5 في اختبار آيلتس أو درجة 75 في اختبار STEP أو ما يعادلها.

6- اجتاز الكشف الطبي المعتمد.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليا وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15، من خلال الموقع هنا