أوضح نايف آل منسي، عضو النيابة العامة سابقا، كيفية التصرف حال إدخال العاملة المنزلية لشخص دون علم أصحاب المنزل.

وذكر أنه في حال ارتكاب العاملة مخالفة مهنية تتعلق بعقد عملها فإنه في هذه الحالة يتم اللجوء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحلها ، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

واضاف أن إدخال العاملة لشخص غريب دون علم أصحاب المنزل تعد مخالفة ذات طابع جنائي، وحينها يجب إبلاغ الشرطة والتحقيق معها.

يذكر أن ذلك جاء ردا على تساؤل طرحته مذيعة سيدتي لبنى عبدالعزيز والتي أكدت أن عاملتها المنزلية أدخلت شخص غريب دون علمها، وتساءلت حينها عن الطريقة الصحيحة في التعامل مع مثل هذه الواقعة.