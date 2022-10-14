أكد الدكتور سالم بايونس أن هناك تقنيات متطورة لدى مستشفيات المملكة لبعض من الأمراض النادرة، مبيناً أحدث الأجهزة فيما يخص الكسور في العظام الطويلة.

وقال بايونس :” في الفترة الحالية جاهزين لوضع الصفائح المعدنية في حالة الكسور الطويلة والتي لا يمكن التدخل فيها جراحياً، حيث يتم وضع الصفائح داخل العظم وتحته لتثبيت الكسر”.

وأضاف ” التقنيات المستخدمة في عملية تثبيت كسر مريضة السرطان وصلت حديثًا للعديد من المستشفيات بالمملكة “.

#من_السعودية | د.سالم بايونس: التقنيات المستخدمة في عملية تثبيت كسر مريضة السرطان وصلت حديثًا للعديد من المستشفيات بالمملكة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Xl1ySQWlhv — قناة السعودية (@saudiatv) October 14, 2022