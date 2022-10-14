قال الدكتور هاني نجم، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين بمستشفى كليفلاند كلينك أنه أجرى أكثر من 10 آلاف عملية قلب حتى الآن داخل وخارج المملكة.

وأضاف خلال لقاء في برنامج “ياهلا” أنه خدم 16 أو 17 عام في مستشفى الحرس الوطني ولفت إلى أن خبرته التي تسببت في استقطابه إلى كليفلاند كلينك هي خبرته التي اكتسبها في السعودية.

وتابع أن الخبرة تبدأ من بداية المدرسة والشغف في الشيء وحب التميز ، لافتاً إلى أنه قضى 10 سنوات في كندا، مؤكداً أن من أهم الأسباب التي تسهم في تطوير واستثمار الشخص في نفسه إذا كانت البنية التحتية قوية.

وواصل أنه قرر أن يجلس 10 سنوات في التدريب والبحث حيث حصل على دراسة في الجراحة العامة تلاها جراحة القلب والصدر ثم التخصص الدقيق في جراحة قلب الأطفال وكذلك ماجيستير في الأبحاث.