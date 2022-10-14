قال الرئيس الأوكراني،فولوديمير زيلينسكي، إنه اتفق مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، على استمرار التواصل لإطلاق مزيد من أسرى الحرب.

ولفت إلى أنه اتصلت بولي العهد وقدم له الشكر على موقف المملكة الداعم لوحدة أراضي بلاده.

يذكر أن وزارة الخارجية قد أعلنت مؤخرا أن وساطة ولي العهد أثمرت عن الإفراج عن 10 أسرى من مواطني المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وكرواتيا.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وأن الجهات المعنية في المملكة قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.