استعادت بطلة منتخب مصر في الترايثلون، جومانا ياسر، وعيها إثر إنعاشها، بعد توقف عضلة قلبها لمدة 22 دقيقة.

وخضعت جومانا للإسعافات الأولية ثم جرى نقلها إلى أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية شمال مصر لتلقي العلاج بعد عمل الفحوصات اللازمة والتحاليل المطلوبة.

يذكر أن المستشفى الذي تعالج فيه جومانا أعلن وفاتها سابقا، إلا أنها تمسكت بالحياة بعد 25 من محاولة لإنعاش القلب.

يشار إلى أن اللاعبة سقطت فجأة خلال التمرين قبل 20 يوما، ودخلت في حالة تشنج وفقدان للوعي أدت إلى توقف عضلة قلبها.