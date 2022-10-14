قال إيهاب أبوركبة، رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية، إن قرار توطين المهن الاستشارية سيجعل الشركات الأجنبية توظف نسبة أكبر من السعوديين.

وأكد أن القرار سيساهم أيضا قي نقل المعرفة والخبرة إلى السعوديين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن انخفاض الرواتب أبرز التحديات أمام قرار توطين المهن الاستشارية بالنسبة للمكاتب الصغيرة التي لا يتوافر لديها دخل يساعدها على رفع الرواتب لموظفيها من المواطنين، مضيفا أن قرار التوطين تضمن بنود ستساهم في توفير الدعم لمثل هذه المكاتب.