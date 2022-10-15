تحدث لاعب الهلال والشباب السابق ناصر الشمراني، عن المباراة التي تسبب فيها ببكاء حارس النصر عبدالله العنزي.

وقال ناصر الشمراني، إنه في مباراة للنصر تسبب ببكاء الحارس عبدالله العنزي بعد أن سجلت الهدف رغم معاناتي من الرباط الصليبي، وذهبت بعدها لإجراء العملية.

وحول اللاعبين الأجانب الذين واجههم، أوضح:”بعض المهاجمين مكملين ولكن ليس لهم فائدة”.