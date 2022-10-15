كشف المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، عن ترمومتر العلاقة الزوجية.

وقال عبدالله السلمان:”ترمومتر العلاقة الزوجية هي العلاقة الحميمية، وهي مؤشر قوي على التناغم والإنسجام الزوجي، فتعاهدا تلك العلاقة واحرصا على استثمارها لمزيد من القرب والود بينكما”.

وتابع:”لا تدعان خلافات بسيطة تبعدكما عن بعض والسياسة هي فن الممكن”، لافتا:” تحاورا بلطف وتنازلا لمصلحة علاقتكما.. الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.. طول مدة بعدكما عن بعض يزيد الفجوة العاطفية بينكما”.