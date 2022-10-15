أعلنت شركة نيس جلوبال تالنت (NES)، عن فتح باب التوظيف الفوري لحملة البكالوريوس للجنسين للعمل بنظام التعاقد (SMP) في شركة أرامكو السعودي لحديثي التخرج أو ذوي الخبرة، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المجالات المطلوبة:

1- جميع التخصصات الهندسية.

2- جميع تخصصات الحاسب / تقنية المعلومات.

3- جميع التخصصات الإدارية (المالية، تسويق، نظم معلومات، قانون، موارد بشرية) وغيرها.

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة ( GPA : 2.7/4 OR 3.75/5 ).

– لا يشترط الخبرة المسبقة (حديثي التخرج) أو (ذوي الخبرة).

– مهارات ممتازة في الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أنه يتم التقديم على الوظائف من خلال تعبئة المعلومات الشخصية والبيانات المطلوبة في نموذج التوظيف الإلكتروني من خلال الرابط.

من هنــــــــــــــا

أو يتم إرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية على البريد التالي:

( من هنـــــــــــا )