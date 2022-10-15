كشف الإعلامي الرياضي عادل المرضي، مفاجأة بشأن الحكم المرتقب بحق لاعب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وتفصيلا، قال “المرضي” في حديثه: “أعتقد أن الحكم سيكون لصالح حمدالله ونادي الاتحاد وستظهر براءتهما، وذلك مع اعتبار أن النصر هو المخطئ في إنهاء عقد اللاعب دون سبب مشروع”.
وتابع حديثه عن الحكلم: “سيحكم على نادي النصر بتعويض قدره 8.8 مليون يورو ما يقارب 32 مليون ريال تمثل بقية عقد حمدالله والمكافآت المتأخرة”.
وأضاف عن موقف النصر: “أعتقد أن النصر سيتجه لمحكمة الكاف التي ستصبح المحكمة الثالثة التي ستنظر في القضية بعد لجنة الاحتراف”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
📞 د. عادل المرضي – اعلامي:
في قضية حمدالله" ..
سيصدر حكم لصالح اللاعب بمبلغ وقدرة 32 مليون ريال …
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@ADEL_MARDI pic.twitter.com/kirNKnA0n4
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 14, 2022
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