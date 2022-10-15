كشف الإعلامي الرياضي عادل المرضي، مفاجأة بشأن الحكم المرتقب بحق لاعب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وتفصيلا، قال “المرضي” في حديثه: “أعتقد أن الحكم سيكون لصالح حمدالله ونادي الاتحاد وستظهر براءتهما، وذلك مع اعتبار أن النصر هو المخطئ في إنهاء عقد اللاعب دون سبب مشروع”.

وتابع حديثه عن الحكلم: “سيحكم على نادي النصر بتعويض قدره 8.8 مليون يورو ما يقارب 32 مليون ريال تمثل بقية عقد حمدالله والمكافآت المتأخرة”.

وأضاف عن موقف النصر: “أعتقد أن النصر سيتجه لمحكمة الكاف التي ستصبح المحكمة الثالثة التي ستنظر في القضية بعد لجنة الاحتراف”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.