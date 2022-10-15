أكد الدكتور جاسم المطوع المستشار الأسري، أن العلاقة الجنسية تعد المناعة الحقيقية ضد المشاكل الاجتماعية بين الزوجين.
وكتب “المطوع” عبر حسابه على “تويتر”: “العلاقة الجنسية ليست مجرد قضاء شهوة بل هي لحظات لابد أن تعطى حقها الكامل ليكتمل الود والوئام بين الزوجين”.
وتابع: “ويستعد لها كل من الطرفين لتحقيق المتعة الأكثر خلالها بعيدا عن الخجل أو الغموض، فنجاح هذه العلاقة بشكل مستمر على أكمل وجه هو المناعة الحقيقية ضد المشاكل الاجتماعية”.
نعم الحياة الجنسية قدس الله سرك وحفظك الله عندما يتكلمون المستشارين الأسريين في الجنس يجب علينا جميعاً أن نذعن وننصت لكن الناس العادية محرم عليها التلميح بأي كلمة جنسية أو حتى الكلام مع امرأة أجنبية في الإنترنت وكلمة sex محجوبة من قوقل ومن جميع مواقع الإنترنت وممنوع الوصول إليها بأي وسيلة كانت