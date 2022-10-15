أكد الدكتور جاسم المطوع المستشار الأسري، أن العلاقة الجنسية تعد المناعة الحقيقية ضد المشاكل الاجتماعية بين الزوجين.

وكتب “المطوع” عبر حسابه على “تويتر”: “العلاقة الجنسية ليست مجرد قضاء شهوة بل هي لحظات لابد أن تعطى حقها الكامل ليكتمل الود والوئام بين الزوجين”.

وتابع: “ويستعد لها كل من الطرفين لتحقيق المتعة الأكثر خلالها بعيدا عن الخجل أو الغموض، فنجاح هذه العلاقة بشكل مستمر على أكمل وجه هو المناعة الحقيقية ضد المشاكل الاجتماعية”.