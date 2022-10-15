كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة منطقة “ونتر وندر لاند” إلى موسم الرياض هذا العام بأكبر حلبة تزلج في المنطقة و5 ألعاب جديدة.

وذكر “آل الشيخ” أن منطقة “ونتر وندر لاند” تحتوي على أكثر من 80 لعبة وتجربة مميزة لجميع الأعمار، إضافة إلى أكثر من 18 لعبة مخصصة للأطفال وعدد من الخيارات الترفيهية المتنوعة.

كما أشار إلى منطقة “فان فستيفال” التي تعيش أول مواسمها هذا العام، حيث تضم 8 شاشات كبيرة لعرض مباريات كأس العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف متفرج للمباراة الواحدة.

كما أبان أن “فان فاستيفال” تضم معرضاً عالمياً للاعب مارادونا، ومعرضاً آخر لنادي نيوكاسل الإنجليزي، إلى جانب علامات تجارية رياضية عالمية وتجارب ترفيهية بتقنيات افتراضية خاصة بكأس العالم لمختلف الأعمار.

كما سيتم إقامة مهرجانات أسبوعية تعكس ثقافات 7 دول في حديقة السويدي، والتي تضم عروضاً متجولة وتجارب تفاعلية متنوعة، ومجموعة من الفعاليات المتنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.