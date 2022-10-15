أثارت سيدة جدلا واسعا بعد ظهورها في مقطع فيديو داخل جيم، حيث كادت أن تقتل رجلا أو تصيبه بشكل مأساوي بدون قصد منها.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو بصالة الجيم وهى تقوم فجأة بدون النظر عمن حولها بسحب أحد الأوزان الثقيلة المعلقة.

وكادت السيدة تصيب رجلا بمأساوية حيث كانت رأسه تحت الوزن من الجانب الآخر؛ وتسبب ما فعلته في خلل بحامل الوزنين يهدد حياة رجل بدون شك.

ولاحظ الرجل ما فعلته السيدة وسارع بسرعة بديهة منه إلى إنقاذ حياة الرجل الآخر بعدم سقوط الوزن الثقيل على رأسه أثناء تدريبه وعدم إدراكه لما يحدث.

وتوقف المقطع عند اقتراب سقوط الأوزان الثقيلة على قفص الرجل الصدري بينما هو مستلقيا على ظهره أثناء التدريب.