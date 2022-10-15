كشفت دراسة حديثة أن الجيل الجديد أو ما يُعرف بـ”Gen Zers” أي عمر العشرينات، يكره الرموز التعبيرية الشائعة للإعجاب.

وأوضحت الدراسة أن هذه الفئة ترى أن تلك الرموز “وقحة” و”عدائية” ، بل أكثر من ذلك، فهم يرون بمن يرسلها لهم على أنها سلاح هجوم

وأجربت Adobe دراسة على 5000 مستخدم للرموز التعبيرية من الولايات المتحدة، فصنّفت النتائج أن رمز القبلة على شكل قلب، والابتسامة الخجولة التي تحيط بها القلوب، ورمز العيون القلبية، هم أهم 3 رموز تعبيرية تجعلك محبوبًا أكثر.

أما رمز الإبهام قد يكون مرفوضًا عند كثيرين، لأنها تدل عادة على محاولة إنهاء الحوار بين الأشخاص لكن بطريقة لطيفة، أي أنها أسلوب مجاملة، على الرغم من أنها أكثر الرموز الشائعة استخدامًا.

وذكرت الدراسة أن الرموز التعبيرية باتت تعتبر طريقة رائعة للتخفيف من سوء الفهم المحتمل، لأن الوجه المبتسم السريع في نهاية رسالتك يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً من محادثات جدية متوترة.

أما أكثر الرموز التعبيرية التي يساء فهمها في الوقت الحالي هي الابتسامة التي ترتدي قبعة رعاة البقر، وكومة البراز وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء، والوجه الأصفر الغاضب مع الحاجبين المجعد.