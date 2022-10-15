وجه رئيس طاجكستان إمام علي رحمن، رسالة عتاب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة آسيا الوسطى وروسيا في أستانة.

وخاطب رحمن بوتين مطالبا إياه باحترام مصالح دول الاتحاد السابقة تماما كما تفعل تلك الدول ومن ضمنها طاجكستان في مراعاة مصالح موسكو.

وتابع قائلا:” لا نطالب بملايين الاستثمارات ولكن عليكم الاستثمار قليلاً”، مضيفا: “لقد شهدت انهيار الاتحاد السوفيتي، وكنت حاضراً كما أنت في تلك الغرفة، ولكن اعذرني على القول إن روسيا لم تول في ذلك الحين كما اليوم الأهمية الكافية إلى الجمهوريات السوفييتية الصغيرة”، في إشارة إلى أن موسكو ترتكب اليوم أيضا نفس الأخطاء مرة أخرى.