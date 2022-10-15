أعرب ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، أنه يشعر بالقلق بعد الإصابتين الأخيرتين لزميليه بالمنتخب أنخيل دي ماريا وباولو ديبالا، إلا أنه يأمل في تعافي الثنائي قبل كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأوضح “ميسي” أن الإصابات تقلق اللاعبين دائما قبل أي بطولة كبر، مشيرًا إلى أنها مصدر قلق لأنها كأس عالم مختلفة وفي توقيت مختلف لذا فإن حدوث أي شيء بسيط قد يتسبب في غياب اللاعب.

وأضاف في حديثه: “أتمنى تعافي الاثنين قبل وقت كاف لخوض النهائيات بشكل جيد، لنأمل في أن نصل جميعا إلى هناك بصحة جيدة”.

يذكر أن دي ماريا صانع لعب يوفنتوس كان قد أصيب في عضلات الفخذ الخلفية ومن المتوقع غيابه حتى وقت مبكر من الشهر المقبل.

فيما تعرض ديبالا مهاجم روما لإصابة بالفخذ ربما تحرمه من خوض النهائيات في قطر التي تقام بين نوفمبر وديسمبر.