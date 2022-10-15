أعلنت السفارة البريطانية بالسعودية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة وذلك وفقا للشروط والمتطلبات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي:

1.الرائد القطري للعلوم والابتكار

المؤهلات والخبرة

– بكالوريوس أو بكالوريوس أو BEng في مجال ذي صلة

– القدرة على التخطيط الاستراتيجي ، واستيعاب المعلومات من مجموعة من المصادر ، ورؤية الصورة الأكبر لاكتشاف الفرص.

– مرن ومرن تحت الضغط وحاسم ، مع سجل حافل بالعمل بسرعة وموثوقية مع الاهتمام بالتفاصيل وبإشراف محدود ومهارات تنظيمية قوية.

– القدرة على العمل بشكل مستقل وأخذ زمام المبادرة بالإضافة إلى القدرة على العمل بشكل جيد كجزء من فريق أكبر لتحقيق النتائج.

لتقديم عبر الرابط التالي من هـــــنــــا.

2.مسؤول سياسي وصحفي أول

المؤهلات والخبرة

– إتقان اللغة الإنجليزية والعربية كتابةً وتحدثًا (يتم اختباره في المقابلة) والقدرة على التعبير عن الأفكار والرسائل بوضوح ودقة.

– الثقة في التعبير عن الأفكار بوضوح ودقة. المصداقية والتأثير الشخصي للتعامل مع كبار الشخصيات السياسية في المملكة المتحدة / السعودية.

– معرفة وفهم مفصل ومتعمق لسياسة المملكة العربية السعودية وتاريخها وثقافتها.

– المبادرة الشخصية والقيادة والقدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.

– مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتواصل والعمل الجماعي.

لتقديم عبر الرابط التالي من هـــــنــــا.