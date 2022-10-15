أظهرت مجموعة من الأبحاث أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يرتبط بزيادة وزن الجسم وزيادة خطر الإصابة بالسمنة.

ووجدت دراسة أمريكية حديثة في الكشف عنه، أن تناول الطعام بعد أربع ساعات عن المعدل الطبيعي قد غير بالفعل العديد من الآليات الفسيولوجية والجزيئية التي تؤدي زيادة الوزن.

وأوضح هذا البحث الذي نشر مؤخراً أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم أكثر فائدة لكل من الشهية والتحكم في وزن الجسم، كما أن الأكل في وقت متأخر لا يزيد فقط من الشعور الشخصي بالجوع في اليوم التالي، بل إنه يزيد أيضاً من نسبة هرمونات “الجوع” في الدم، على الرغم من تناول المشاركين نظاماً غذائياً متطابقاً في كلا البروتوكولين.

وأشار الباحثون إلى تسبب الأكل المتأخر أيضاً في انخفاض عدد السعرات الحرارية التي تم حرقها في اليوم التالي، كما أن الأكل المتأخر يتسبب في تغيرات جزيئية تعزز تخزين الدهون.