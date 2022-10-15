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السبت15 اكتوبر

ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم في تركيا

منذ 17 ثانية
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كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن 15 شخصا ما زالوا عالقين، صباح السبت، في منجم فحم في تركيا بعد أكثر من 16 ساعة من انفجار أسفر عن سقوط 28 قتيلا.

وحدث الانفجار عند الساعة 18:15 (15:15 ت غ) الجمعة فى منجم في مدينة أماسرا الواقعة على البحر الأسود وأودى بحياة 28 شخصا حسب حصيلة جديدة أعلنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر.

وقال وزير الصحة التركي، أن أحد عشر شخصا أخرجوا من المنجم ويتلقون العلاج في المستشفى، وتبذل فرق الإنقاذ جهودا شاقة لمحاولة إنقاذ عشرات العمال الذين علقوا في المنجم على عمق 300 و350 مترا تحت مستوى سطح البحر.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 49 معاملا عالقون تحت الأرض من أصل 110 عمال كانوا داخل المنجم عند وقوع الانفجار.

 

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