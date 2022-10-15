أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم السبت، مقطع فيديو يوضح حقيقة الفيديو المتداول للكائن الذي ظهر بمنتزه المربع بأحد رفيدة.

وجاء في البيان: “إشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ، والذي يظهر فيه حيوان غريب بمنتزه المربع بمحافظة أحد رفيدة، يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه وبعد إرسال فريق ميداني يوم الأربعاء، والوقوف على الموقع تبين أن الكائن أحد الكلاب السائبة”.

وأكد المركز في الوقت نفسه متابعته جميع ما ينشر في وسائل الإعلام والتفاعل الفوري معها، مهيبا بالجميع تحري الدقة في النشر والرجوع للمركز في الحالات المتعلقة بالحياة الفطرية بالإبلاغ عنها عبر منصة فطري أو التواصل من خلال جميع المنصات الإعلامية للمركز.