رد الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، على تساؤل خاص بامرأة وعدت بائعا بالشراء منه ثم وجدت ما أرادته أرخص في مكان آخر.

وقال “الشبل” في إجابته: “إذا وعدت أن تشتري منه دائمًا فتكون مخلفة لوعدها وهذا لا يلزمها أن تعد لكن إذا وعدت يجب عليها الوفاء وتخبره بأنها وجدت هذه السلعة أرخص في محل آخر”.

وتابع: “وإذا وعدته وعدا مطلق ولم تحدد متى فيبقى الأمر على الوفاء بالوعد متى تيسر لها ذلك، ويجب أن تنتبه فلا يجب أن تورط المرأة نفسها بكلام لا تتحمله”، وذلك بحسب قناة “الرسالة”.