أكد الدكتور طلال المحيسن، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أن تزييت الشعر وعدم غسله لمدة 10 أيام كارثة قد تسبب تساقط الشعر.

وأوضح طلال المحيسن، خلال برنامج “سيدتي” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن دراسات أجريت في الأكاديمية الأمريكية مؤخرًا أثبتت أن زيت إكليل الجبل مفيد لإنبات الشعر، ولكن الأمر في حاجة إلى مزيد من الدراسات.

وأشار إلى أن فاعلية «ماء الأرز» لنمو وتطويل الشعر لم تثبت بشكل علمي قاطع، لافتًا إلى أن الأمر مجرد تجارب شخصية، مضيفا أن الهنديات لسن أفضل شعوب العالم في الشعر، كما هو شائع بسبب الإعلام، ولكن الكثير من الشعب الهندي يعاني من التهابات مزمنة في فروة الرأس وتساقط الشعر.

وقال استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أن الكثير من النساء الهنديات يقمن بممارسات خاطئة من خلال وضع الزيوت على فروة الرأس ما يؤدي إلى تغلغلها في الجذور، الأمر الذي يسبب مشاكل والتهابات مزمنة وتليف وقد يصل الأمر للصلع أحيانًا.