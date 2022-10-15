كشف محمد عايض العجمي مدير منطقة مبارك الكبير بالإنابة في الكويت؛ أن إدارة المنطقة فتحت تحقيقًا مع معلمة وافدة اتهمت بقص جزء من شعر طالبة في إحدى المدارس الثانوية بنهاية الدوام.

ووصف “العجمي” ما فعلته المعلمة بـ”الجريمة” التي يستطيع بسببها ولي الأمر مقاضاة المعلمة، وتسجيل شكوى ضدها في المخفر.

كما صرح بأن إدارة الشؤون القانونية في المنطقة سوف تستدعي المعلمة لسماع أقوالها يوم الأحد، وإن ثبتت إدانتها سوف نقوم بإنهاء خدماتها فورًا.

كما أشار أنه لا يعلم سبب هذا الفعل لكن سيتم اتخاذ العقوبة المناسبة لحجم هذا الفعل فور استكمال التحقيقات.