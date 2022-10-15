أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان أن العسكريين والمدنيين قدموا تنازلات، وأن حل الأزمة السياسية بات قريباً، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية تبشر بقرب التوصل إلى وفاق بين المكونات الرئيسية في البلاد.

وقال البرهان، أن المؤسسة العسكرية وجزء مقدر من القوى السياسية قدموا تنازلات من أجل تحقيق تطلعات الشعب، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه اليوم السبت.

وعبر عن ثقته بتولي الآلية الثلاثية مهمة تسهيل عملية التوافق بين السودانيين، مضيفًا أن القوات المسلحة وبالرغم من أنها لن تشارك بشكل فاعل في المشهد السياسي، إلا أنها ستظل تراقب الأوضاع بما لا يسمح بانزلاق البلاد إلى الانقسام.

وأشار إلى أن أفراد القوات المسلحة سيظلون دعاة للوحدة الوطنية، متابعًا أن التواصل مستمر مع الحركات المسلحة من أجل التوصل إلى سلام شامل يحفظ تماسك البلاد.