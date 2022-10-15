في الوقت الذي تتغنى فيه الولايات المتحدة الأمريكية بحقوق الإنسان، تجد المشردين بلا مأوى يزحمون شوارعها.

ووثق مقطع فيديو مشهدا من شوارع سان فرانسيسكو بأمريكا حيث ينتشر المشردون وخيامهم في الشوارع.

وانتقد نشطاء تدخل أمريكا في شؤون الدول غيرها دون التركيز على حل مشاكل وإيواء المشردين.

يذكر أنه وفقا لأحدث الإحصاءات فإن مدينة نيويورك، المدينة الأكثر سكانا في الولايات المتحدة، شهدت ارتفاعا في عدد المشردين في السنوات الأخيرة إلى 80 ألف شخص، وفقا لما ذكرته بويري ميشين، وكالة خدمة الجياع والمشردين.

وأفادت الوكالة في وقت سابق أن نحو 55338 شخصا، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل ، ناموا في ملاجئ نيويورك في يوم 11 سبتمبر 2022.