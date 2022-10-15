أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم ارتداء الرجال لأزرار أو ساعات مطلية بالذهب.
وقال الشبل خلال برنامج “يستفتونك”: “لا يجوز للرجال التزرر بالأزرار المطلية بالذهب، لكن إذا كانت الأزرار تلك في ملابس النساء يجوز”.
وتابع: “الساعة المطلية بالذهب ولو كان لا يتجاوز الطلاء النصف جرام لا يجوز أيضا أن يرتديها الرجل فهذا يعتبر من التحلي بالذهب”.
حكم ارتداء الرجال لأزرار أو ساعات مطلية بالذهب
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبلhttps://t.co/iXYgZGX17A#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/d5WNIDpxOC
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 14, 2022
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