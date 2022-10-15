أكد استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد العيسى، أن المبالغة في العناية بالبشرة تسبب أضرار صحية وخسائر مالية.

وشدد العيسى على أنه لا يوجد في الطب مصطلح “توحيد اللون”، قائلا: “تكوين الجلد والخلايا الصبغية هذا شيء جيني فنجد المناطق الحساسة سمراء وحول العينين أسمر ويتفاوت من شخص لآخر لا يوجد شيء اسمه توحيد اللون كلما زاد سمار البشرة كلما زاد تفاوت التصبغات”.

وأضاف: “تصبغات حول العين شيء جيني وطبيعي جدا ونجد بعض الناس قد يزيد أو ينقص لديهم هذا الاسمرار”.

وتابع: “لا عتقد أن السبب في الهالات السوداء السهر، أوالغذاء أوالنوم والنفسية كما يردد البعض”، مضيفا: “كلما ازداد الحرص على إزالة التصبغات بكريمات وتقشير كلما زاد السمار”.

واستكمل: “الحل أن نرضى بها ونحاول ألا نزيد السمار بالتدخلات الخارجية، وأؤكد أن السبب هو الجينات ولا يوجد علاج فعال ولو بنسبة قليلة والتجارب الفردية لا تعمم”.